È già attivo il nuovo bando per il Servizio Civile Universale rivolto ai ragazzi/e tra i 18 e i 28 anni: possibile presentare domanda entro il 26 gennaio. Il Comune di Fiorano Modenese ha aderito anche quest’anno al bando dando la possibilità a 5 giovani, tra i 18 e i 28 anni, di partecipare ad attività da svolgersi nella nostra comunità in ambito educativo e culturale.

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa – non armata e non violenta – della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. La durata del Servizio è di 12 mesi, per complessive 1.145 ore, e ai volontari sarà riconosciuto un assegno mensile netto di 444,30 euro.

Il Comune di Fiorano mette a disposizione, all’interno del Progetto “AIUTARE PER CRESCERE 2021” (codice progetto PTCSU0002021010589NMTX), 5 posti all’interno delle tre seguenti sedi: 1 posto presso BLA, la struttura che accoglie biblioteca, ludoteca e archivio comunali (Codice Sede 167799); 1 posto presso Centro Giovani Casa Corsini (Codice Sede 167869); 3 posti presso il Servizio Istruzione (Codice Sede 168066). La sintesi del progetto e ulteriori informazioni sono reperibili nella sezione dedicata del sito comunale.

Si può già presentare domanda, esclusivamente con credenziali SPID, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni relative allo SPID, quindi cosa sia, quali servizi offra e come sia possibile richiederlo.

Si ribadisce che la candidatura deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. È possibile chiedere chiarimenti rivolgendosi all’Ufficio Scuola, in via Marconi 106 (Villa Pace). Referente, Francesca Cassiani: fcassiani@fiorano.it – 0536/833410.

L’Ufficio Scuola riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Nella giornata di giovedì, orario continuato 8.30-18.00.