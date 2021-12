Due incidenti in sequenza, fortunatamente senza feriti gravi, stamane intorno alle 8:30 lungo via Palestro e sulla via Radici in Monte. Il primo su via Palestro, forse per una mancata precedenza, ha interessato due autovetture. Qui è intervenuta un’ambulanza, che pare sia la stessa poi rimasta coinvolta nel secondo sinistro su via Radici in Monte incrocio con via Ancora, dove ha impattato contro un’auto: anche in questo caso si tratterebbe di una mancata precedenza con feriti lievi. Rilievi affidati alla Polizia Locale.



