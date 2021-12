Il cuore storico di Modena, con piazza Grande, la Ghirlandina e il Duomo patrimonio dell’umanità, accoglie i visitatori, nel rispetto delle misure di sicurezza e con Green pass, anche durante il periodo natalizio.

Sulla Ghirlandina si sale venerdì 24 e domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, dalle 9.30 alle 18.30. La Torre civica rimane chiusa il giorno di Natale e lunedì 27 dicembre. L’1 gennaio la Torre sarà aperta dalle 14.30 alle 18.30. Aperta negli orari consueti (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) da martedì 28 a venerdì 31 dicembre. Alle visite si accede prenotando dal sito visitmodena.it; l’ingresso costa 3 euro.

I Musei dei Duomo in via Lanfranco sono aperti venerdì 24 dicembre dalle 9.30 alle 12.30; rimangono chiusi per Natale, Santo Stefano e lunedì 27 dicembre e riaprono da martedì 28 dicembre con il consueto orario, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (www.musedelduomodimodena.it).

Le Sale storiche di Palazzo comunale in piazza Grande sono visitabili venerdì 24 e venerdì 31 dicembre al mattino, dalle 9 alle 13,30 (ultimo ingresso alle 13). Il 26 dicembre e l’1 gennaio, apertura straordinaria con orario festivo e ingressi contingentati (con prenotazione obbligatoria sul sito vistimodena.it) alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15. La domenica e i festivi, la visita ha un costo di 2 euro a persona. Nei giorni feriali, da lunedì 27 dicembre le sale sono accessibili dalle 9 alle 18 solo su prenotazione (dal sito visitmodena.it).

L’Acetaia comunale è aperta con visite guidate su prenotazione (attraverso il sito visitmodena.it) venerdì 24 dicembre alle 15.30 e alle 16.30, e il giorno di Santo Stefano, domenica 26 dicembre alle 10.30; 11.30; 15.30; 16.30. Ingresso 2 euro.

In collegamento con il sito Unesco, il Nuovo albergo diurno, in piazza Mazzini, si può visitare venerdì 24 dicembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 26 dicembre con l’orario festivo, dalle 9.30 alle 19. Rimane chiuso, invece il giorno di Natale e l’1 gennaio.

Il 26 dicembre, l’1 e il 2 gennaio l’ufficio Informazione e accoglienza turistica organizza il Modena city tour, una passeggiata di circa un’ora e mezza alla scoperta del centro storico della città accompagnati da una guida locale. Orari e prenotazioni su visitmodena.it; la visita costa 10 euro a persona.

L’Ufficio Iat (Informazioni e accoglienza turistica, tel. 059 2032660) di piazza Grande 14 sotto i portici di Palazzo Comunale, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, domenica e nei festivi dalle 9.30 alle 18. Chiuso mercoledì 25 dicembre. Informazioni on line (www.visitmodena.it).

Il Natale a Modena vede mostre, musei e luoghi d’arte aperti per le feste e offre ai modenesi e ai turisti l’occasione di una visita, nel rispetto delle misure di sicurezza e muniti di Green pass, al Museo civico e alla Galleria estense, ad Ago e alle iniziative multimediali di Fmav e del Museo della figurina fino alle costruzioni di lego e al Mef.

È aperta per Natale la mostra “Umberto Tirelli. Caricature per un teatro della vita”, appena inaugurata nell’ex chiesa di San Paolo, in via Selmi 63. La mostra, curata dal Museo civico a 150 dalla nascita dell’artista modenese, espone oltre duecento opere tra disegni, maschere, sculture e il Teatro nazionale delle teste di legno con il suo “cast” di burattini di grandi dimensioni. La mostra è aperta venerdì 24 e sabato 25 dicembre dalle 15 alle 19; domenica 26 dicembre dalle 10 alle 19. Biglietto 6 euro. Anche le sale espositive del Museo civico, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, sono aperte nei giorni di festa: venerdì 24 dicembre dalle 9 alle 12; il 25 dicembre e l’1 gennaio, al pomeriggio dalle 16 alle 19; domenica 26 dicembre con orario regolare dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito e consente anche la visita alla mostra “Primordi. La riscoperta della raccolta del Paleolitico francese del Museo civico di Modena” e alla mostra di gioielli “Connessioni. Gigi Mariani per i 150 anni del Museo civico”. Al piano terra del Palazzo dei Musei è aperta con gli stessi orari anche la Gipsoteca Graziosi dove si può visitare l’esposizione “Un progetto per Dante. Il monumento di Giacomo Masi e Giuseppe Graziosi” (www.museocivicomodena.it).

Sempre in largo Sant’Agostino si può visitare anche la Galleria estense che martedì 24 e martedì 31 dicembre è aperta dalle 8.30 alle 13.30, mentre domenica 26 dicembre osserva il consueto orario festivo, dalle 10 alle 18 (ingresso 6 euro a persona). Nella sala mostre della Galleria, venerdì 24 dicembre è visitabile la mostra “Capa in color”, che espone oltre 150 immagini del grande fotoreporter. L’ingresso costa 12 euro o con biglietto cumulativo a 15 euro, che comprende anche la visita alla Galleria (www.gallerie-estensi.beniculturali.it).

Ago Modena fabbriche culturali propone lo spettacolo di mapping “Trame”, a cura di Delumen. Lo spettacolo sarà visibile da largo Sant’Agostino sulla facciata dell’ex ospedale, ogni sera dal 23 dicembre al 9 gennaio, dalle 17.30 alle 23, con repliche ogni 30 minuti. Dalle 19 (le 17.30 il sabato e la domenica) alle 21, lo spettacolo sarà accompagnato da musiche originali. All’interno del complesso, la Farmacia storica si potrà visitare il giorno di Natale e l’1 gennaio dalle 15 alle 19 e domenica 26 dicembre dalle 10 alle 19. Rimarrà chiusa, invece, il 24 e il 31 dicembre.

Aperte per le feste anche le mostre di Fmav (Fondazione Modena Arti Visive): a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103, si può visitare la mostra “Luca Pozzi. Hyperinascimento”, un incontro tra storia dell’arte, gravità quantistica, cosmologia multi-messaggera e Intelligenza artificiale. Al Museo della figurina continua il dialogo tra le figurine e “Figura” la videoinstallazione interattiva e multimediale, ideata da auroraMeccanica e curata da Francesca Fontana, che mostra il mondo delle figurine nella contemporaneità di Instagram. Prosegue, inoltre, alla Palazzina dei Giardini, la mostra “Paolo Cirio. Monitoring control”, percorso espositivo che raccoglie una selezione delle opere realizzate dall’artista torinese negli ultimi dieci anni, in dialogo con la grande installazione Iris, realizzata per l’occasione. Tutte le mostre sono aperte venerdì 24 dicembre e domenica 26 dicembre dalle 11.30 alle 16; il giorno di Natale l’apertura è a orario ridotto, dalle 16 alle 19. Ingresso 6 euro (www.fmav.org).

“Brick Art”, la mostra realizzata con i mattoncini Lego, che espone 43 opere per un totale di quasi un milione di mattoncini, è visitabile nella chiesa di San Carlo, in centro storico, venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30; domenica 26 dicembre e sabato 1 gennaio, apertura straordinaria dalle 15 alle 19.30. Ingresso 10 euro (https://mostrabrickart.it).

Il Mef, Museo Enzo Ferrari a Modena e il Museo Ferrari a Maranello sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18, esclusi il 25 dicembre e l’1 gennaio. Ingresso 17 euro, o con biglietto Ferrari Pass per entrambi i musei a 24 euro (www.ferrari.com/it-IT/museums).

La Casa Museo Luciano Pavarotti, in stradello Nava 6, è aperta dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18 tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultima visita consigliata, 17.15 ). Ingresso 10 euro.

L’ufficio Iat Informazione e Accoglienza turistica di Modena, in Piazza Grande 14, è aperto tutti i giorni, escluso il 25 dicembre, dalle 9.00 alle 18.00 (dalle 9.30 nei festivi). Tel. 059 203 2660 info@visitmodena.it.

Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti www.visitmodena.it.