I Teatri Soffiati e Finisterrae Teatri portano in scena, domenica 26 dicembre alle 16:30 al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza, il famoso “Canto di Natale” del signor Charles Dickens raccontato dagli orfanelli del Pio Ospizio di Marshalsea, di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj.

Il Canto di Natale di Dickens è un classico che non ci si stanca mai di rivedere e di riascoltare. Stavolta il viaggio fantastico dell’avaro Scrooge fra le ingiustizie e le sofferenze che il suo comportamento ha provocato, sarà raccontato da due improbabili orfanelli, un po’ cresciutelli, che intrecceranno la loro storia con quella originale del racconto di Dickens in un divertente ed emozionante gioco di specchi. Tutti i gesti, le parole, gli scherzi e i dispetti, i ricordi e le citazioni della storia di Scrooge si scioglieranno alla fine, come sempre, in una suggestiva notte di Natale che toccherà il cuore e lascerà un segno anche negli spettatori.

Ingresso unico 5 € – Info e prenotazioni: 3286019875 – info@teatrolattesa.it