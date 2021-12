Da diverse settimane le code quotidiane che vengono a crearsi all’ingresso del punto vaccinale di Fiorano Modenese hanno raggiunto dimensioni molto alte, tali da rallentare sensibilmente il traffico. Purtroppo, i dati attuali del contagio non fanno intravedere un miglioramento della situazione nelle prossime settimane, che quindi perdurerà. La morfologia urbana non permette modifiche stradali, e non esistono le condizioni per creare un ulteriore hub oltre a quello esistente.

“Serve la collaborazione e la pazienza di tutti – afferma il Sindaco Tosi. Invito i cittadini che nelle ore mattutine provengono da Maranello, e devono raggiungere Fiorano o Sassuolo, a percorrere vie alternative, così da non imbattersi nei problemi viabilistici del punto vaccinale. Inoltre vorrei sollecitare, chi si reca a fare il tampone, a non anticipare il suo arrivo e di rispettare l’orario assegnato, perché altrimenti non si fa altro che appesantire il traffico, già di per sé congestionato”.

In ultimo, il Primo Cittadino fioranese rivolge un altro accorato appello ai suoi concittadini: “A tutti coloro che ancora non lo hanno fatto, esorto caldamente a compiere la vaccinazione anti-Covid. È l’unico vero strumento che abbiamo per contrastare la diffusione del virus, e quindi adoperarlo è un atto di responsabilità che compiano nei confronti di noi stessi e degli altri. Non posso poi non esprimere di nuovo piena solidarietà e viva riconoscenza a tutto il personale sanitario e volontario impegnato nel centro vaccinale per l’indispensabile e impegnativo aiuto che forniscono alla nostra comunità. Grazie”.