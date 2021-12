Perdura su gran parte della regione la cappa di inquinamento, come riporta l’odierno bollettino di Arpae sulla qualità dell’aria, con la conseguenza che sul territorio comunale si applicano due giorni, cioè fino a venerdì 24 dicembre, le misure anti-smog in vigore dal 17 dicembre. Come sempre le limitazioni causate dallo sforamento dei limiti di legge riguardano sia il traffico veicolare in centro sia alcuni comportamenti domestici. Nel dettaglio:

AREA – I provvedimenti valgono, per i veicoli individuati, fra le 8:30 e le 18:30 nell’area compresa fra queste vie: tangenziale “Losi”, sp 413, tangenziale “12 Luglio 1944”, Griduzza, Cavata, Secchia, cavalcavia Lama di Quartirolo, Lama di Quartirolo interna e Cattani.

VEICOLI – In tale “quadrilatero” è vietata la circolazione ai seguenti mezzi: veicoli alimentati a benzina fino a Euro2 compreso; veicoli con motore diesel fino a Euro4 compreso; veicoli a metano/benzina o a gpl/benzina fino Euro1 compreso, e ciclomotori e motocicli fino a Euro1.

PARCHEGGI – Le vie che delimitano l’area, e i parcheggi prospicienti, sono percorribili e accessibili, così come le vie che dal perimetro consentono di accedere ai seguenti parcheggi “scambiatori”: via Sigonio (raggiungibili solo da via Lama di Quartirolo percorrendo via Sigonio); via Ugo da Carpi (solo da via Cattani percorrendo via Ugo Da Carpi); via Peruzzi (solo da tangenziale Losi percorrendo via Peruzzi fino a semaforo piazzale Baracchi); piazzale Donatori di sangue (solo percorrendo via Molinari fino all’incrocio con piazzale Donatori); via Lago d’Idro: raggiungibili solo dalla rotatoria tra le vie “12 Luglio 1944” e Griduzza.

MOTORE SPENTO – E’ vietato, su tutto il territorio comunale, tenere acceso il motore durante l’arresto, la sosta e la fermata del veicolo, anche nelle aree private (p. e. cortili di abitazioni) e private ad uso pubblico (per esempio parcheggi di esercizi commerciali).

RISCALDAMENTO – Sono previste limitazioni anche nell’utilizzo degli impianti di riscaldamento. In particolare, è vietato superare i 19°C (con 2°C di tolleranza) in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e commerciali; i 17°C (con 2°C di tolleranza) in sedi di attività industriali e artigianali. Esclusi dai limiti ospedali, cliniche, case di cura, sedi di attività sportive e scolastiche. Inoltre, in tutto il territorio sono introdotte limitazioni all’utilizzo di biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro), all’incendio di scarti vegetali ecc.

Il prossimo bollettino ARPAE sarà emesso venerdì 24 dicembre.