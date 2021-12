Con la seconda seduta di dicembre si conclude il calendario 2021 del Consiglio Comunale di Formigine, convocato al castello per domani alle 20.30. Saranno otto le delibere sottoposte al voto dei consiglieri, di cui sei dedicate ai conti pubblici locali:

l’approvazione del budget della società Formigine Patrimonio, la nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), la ricognizione delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziario, l’individuazione dei servizi a domanda individuale con la determinazione della percentuale di copertura dei costi e delle tariffe per il 2022, il vero e proprio schema di bilancio 22/24 del Comune di Formigine, e infine la revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’amministrazione comunale. Completeranno la discussione due delibere (modifica dello statuto dell’Unione e regolamento per la videosorveglianza sul territorio) e una mozione. Grazie al nuovo sistema audio video in alta definizione, la seduta sarà trasmessa sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “live”.