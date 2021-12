Il FabLab Junior di Fiorano Modenese ha aderito a Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro.

Le attività e i laboratori proposti dal FabLab Junior rientrano infatti a pieno titoli fra le azioni che la Coalizione nazionale per le competenze digitali valuta positivamente per raggiungere un più alto grado di conoscenza e attenzione sulle nuove tecnologie per studenti, insegnanti e cittadini. Grazie alle iniziative della Coalizione Nazionale per le competenze digitali nello scorso anno sono stati formati più di 2,7 milioni di studenti, circa 70mila docenti, oltre 900mila cittadini, più̀ di 250mila lavoratori, tra settore privato e pubblico.

Il FabLab Junior si conferma ancora una volta un’eccellenza sul territorio. Si tratta di un laboratorio d’innovazione dove imparare giocando con le nuove tecnologie, realizzato dal Comune di Fiorano Modenese, con il contributo di Fondazione di Modena.

Il primo del suo genere totalmente pubblico in Regione: uno spazio dove apprendere, con kit di elettronica e robotica, a usare inchiostro conduttivo e schede elettroniche, realizzare app, programmare, utilizzare stampanti 3D. Il FabLab Junior propone con continuità formazione per insegnati e educatori; ogni settimana sono in programma laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi.