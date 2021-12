Oggi, lunedì 20 dicembre, presso il municipio di San Felice sul Panaro, il sindaco Michele Goldoni, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Bruno Fontana e l’ispettore superiore di polizia locale Gemma Ire Dani hanno incontrato gli assistenti civici cittadini per augurare loro buone feste, consegnare un piccolo omaggio natalizio, ma soprattutto esprimere la gratitudine di tutta la comunità per il grande lavoro che questi volontari svolgono per il paese.

La loro è una presenza assidua ai mercati di San Felice sul Panaro e sono stati impegnati anche nella collaborazione per far rispettare le norme dell’emergenza Covid-19, prendendo inoltre parte alle distribuzioni delle mascherine effettuate dal Comune nei mesi scorsi.

Sono stati poi sempre presenti, a turno, al Punto vaccinale di San Felice sul Panaro, mentre da settembre, con l’apertura delle scuole, sono presenti tutti i giorni nei pressi degli edifici scolastici impegnati a tutelare la sicurezza dei ragazzi, sempre collaborando con gli agenti di polizia locale.

Ma sono stati utilizzati anche in occasione di cerimonie religiose. Insomma dei veri jolly, sempre pronti a dare una mano agli agenti di polizia locale, al servizio della loro comunità.