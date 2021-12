Incidente stradale stamane intorno alle 6:00 a Cadelbosco Sopra, lungo via Amendola all’altezza del caseificio Codeluppi. Un’autovettura Bmw X1 condotta da un 43enne di Reggio Emilia, per cause al vaglio dei carabinieri della locale stazione – intervenuti in quanto allertati dai sanitari del 118 che stavano prestando i soccorsi ai feriti – urtava l’autovettura che lo precedeva, una Fiat Ulisse condotta da un 56enne abitante a Novellara, che stava svoltando nel caseificio. A seguito dell’impatto entrambi i conducenti riportavano lesioni non gravi.



