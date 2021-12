Questa mattina intorno alle 9:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in A14, al km 35 direzione nord, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato che trasportava materiali per costruzione. Le fiamme hanno avvolto il rimorchio del camion e l’intervento di una squadra e due mezzi di supporto dei vigili del fuoco ha contenuto le fiamme evitando che si propagassero anche la cabina del mezzo. Nessun ferito, Polstrada e Aspi sul posto.



