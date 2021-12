Incidente stradale oggi intorno alle ore 13.45 in via Lughetto a Pavullo. Una vettura si è capottata e sono intervenuti i vigili del fuoco costretti a rimuovere una portiera con i divaricatori idraulici per estrarre la conducente che è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118.



