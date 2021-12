È un concerto di voci, il dono natalizio che l’amministrazione comunale vuole fare ai cittadini del Comune di Finale Emilia.

Sarà, infatti, il Coro Moderno Mousiké della Fondazione Scuola di Musica Andreoli ad essere protagonista del concerto augurale XMAS TIME, in programma MARTEDÌ 21 DICEMBRE alle ore 21.00 nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di I Grado “C. Frassoni”, in via della Rinascita.

“Abbiamo voluto creare un momento piacevole – spiega il sindaco Claudio Poletti – per poter formulare gli auguri ai cittadini che potranno essere presenti nel rispetto di tutte le normative Covid. Purtroppo siamo ancora condizionati dalla pandemia e non ci sarà possibile raggiungere tutta la cittadinanza, ma simbolicamente con questa iniziativa vogliamo augurare il meglio a tutti i residenti del nostro Comune”.

L’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per gli spettatori dai 12 anni in su è richiesto SUPER GREEN PASS.

Il giorno del concerto, l’apertura della sala per l’accesso del pubblico avverrà alle ore 19.00.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Cultura del Comune di Finale Emilia, tel. 0535 788179 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 14.00), cultura@comunefinale.net.