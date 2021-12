Per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 dicembre, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene sia da Milano sia da Firenze, sarà chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, in direzione di Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Casalecchio di Reno, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione Bologna centro, Via Marco Emilio Lepido, Viale Alcide De Gasperi, rientrare in Tangenziale allo svincolo 2, percorrere la Tangenziale in direzione Casalecchio e uscire allo svincolo 1 Casalecchio;

da Milano verso Ancona/Padova, proseguire sulla A14 Bologna-Taranto;

a chi proviene da Firenze, uscire alla stazione Sasso Marconi, sulla A1, percorrere la SP325 Val di Setta, la Nuova Porrettana e l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio.

Per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 dicembre, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene sia da Milano sia da Firenze, sarà chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, in direzione di Ancona.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Casalecchio di Reno, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la SS9 Via Emilia, in direzione Bologna centro, Via Marco Emilio Lepido, Viale Alcide De Gasperi, rientrare in Tangenziale allo svincolo 2, percorrere la Tangenziale in direzione Casalecchio e uscire allo svincolo 1 Casalecchio;

da Milano verso Ancona/Padova, proseguire sulla A14 Bologna-Taranto;

a chi proviene da Firenze, uscire alla stazione Sasso Marconi sulla A1, percorrere la SP325 Val di Setta, la Nuova Porrettana e l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 dicembre, sarà necessario chiudere la A1 Milano-Napoli Direttissima, in direzione di Bologna, nel tratto compreso tra Località Aglio (km 256+700) e l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000).

Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Aglio est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e, all’altezza del km 256+700, il traffico verrà deviato dalla A1 Direttissima alla A1 Panoramica verso Bologna.

Pertanto, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica.

In alternativa alla chiusura della stazione di Firenzuola, si consiglia di utilizzare la stazione di Barberino sulla A1 Milano Napoli, mentre, in alternativa alla chiusura della stazione di Badia, si consiglia di utilizzare la stazione di Pian del Voglio sulla A1 Milano Napoli.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 dicembre, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terme Euganee o di Boara.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 dicembre, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara sud o di Occhiobello.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di venerdì 17 e sabato 18 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 11 bis “Castenaso Ravenna”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale”;

-nelle tre notti consecutive di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11bis Castenaso