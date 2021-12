Il Natale si avvicina, e nel week-end 18-19 dicembre a Sasso Marconi sono in programma diverse iniziative che contribuiranno a proiettare grandi e piccini nella magica atmosfera natalizia.

Ad aprire il fine settimana saranno le letture per bambini 4-8 anni, programmate dalla Biblioteca comunale. Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani di “EquiLibri” ci portano Sulle Tracce di Babbo Natale“, svelando i segreti e i misteri della magica notte di Natale attraverso storie senza tempo, raccontate con il supporto di musica e immagini. Appuntamento sabato 18 dicembre ore 10 e 11.30 c/o la Sala comunale “Ilaria Alpi” – Posti limitati, prenotazione obbligatoria al n. 051 843584, bibliosasso@comune.sassomarconi.bo.it

Si entra nel vivo domenica 19 con “Christmas Roads”. Dopo la pausa forzata imposta lo scorso dicembre dalla pandemia, le strade di Sasso Marconi tornano quest’anno a vestirsi a festa e ad animarsi con tante iniziative per grandi e piccini.

A ricreare un piacevole contesto di festa, dal mattino a sera, contribuiranno le bancarelle cariche di oggetti da regalo e originali creazioni natalizie, i banchi del Mercato Contadino e le melodie natalizie dell’Orchestra popolare dei mandolini di Antonio Stragapede e Max Pauselli. Babbo Natale si aggirerà con il suo sacco pieno di doni lungo le vie del centro, dove i visitatori troveranno anche tante delizie per il palato, come street food, borlenghi, vin brulè, crêpes e zucchero filato. Per i più piccini uno spettacolo di burattini (ore 15 – Piazza dei Martiri) e una caccia al tesoro per le vie del centro con premio di partecipazione per tutti.

I negozi del centro resteranno aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

“Christmas Roads” è un evento promosso da Pro Loco Sasso Marconi con il contributo di Confcommercio-ASCOM e la collaborazione del Comune di Sasso Marconi.

Tra le novità del Natale 2021 c’è poi “Mattone su mattone… arriva il Natale”, mostra di Lego da collezione con gare di costruzioni con i mitici mattoncini con cui tutti, almeno una volta, abbiamo giocato. Due iniziative per i più piccoli (ma non solo!), promosse da “La casa sull’albero” in collaborazione con il Comune.

La mostra è allestita nella Sala comunale “Renato Giorgi” ed è visitabile sabato e domenica (e poi per tutta la prossima settimana fino al 24 dicembre) dalle 16 alle 18.30, mentre le gare (individuali per bambini/ragazzi 6-14 anni e a squadre) sono programmate nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 sempre in Sala Giorgi – info e iscrizioni sul sito www.lacasasullalbero.store/projects-2

Per maggiori informazioni sugli eventi in programma: 051-6758409 (infoSASSO)