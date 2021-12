Oggi, all’incontro presso la Regione Emilia Romagna, si sono presentati, oltre ad Evoca, i presidenti di due industriali (Tecnostamp e Minifaber) interessati a realizzare un progetto di re-industrializzazione del sito di Gaggio Montano.

Sicuramente siamo in presenza di una novità vera sul piano industriale, perché si tratta di gruppi industriali seri e che hanno dichiarato l’intenzione di realizzare investimenti sul sito.

Dal momento però che un pre-accordo tra Evoca e i gruppi interessati è stato raggiunto solo nella giornata di ieri, ancora non sono chiari i tempi del progetto né quanti lavoratori e lavoratrici saranno rioccupati.

Pertanto la FIOM CGIL e la FIM CISL, unitamente alla RSU Saga Coffee, hanno ribadito che questo passaggio, estremamente delicato, non può determinare licenziamenti.

Confermiamo il nostro impegno affinché si realizzino tutte le condizioni per il rilancio industriale del sito, consapevoli che dovranno essere tenuti insieme tanto il piano sociale quanto il piano industriale, entrambi con un impegno concreto da parte di Evoca.

La Regione ha riconvocato tutti i soggetti presenti oggi martedì 11 gennaio 2022.

Domani si svolgeranno, come sempre, le assemblee della lavoratrici e dei lavoratori, al Presidio permanente.

(FIOM CGIL Bologna, FIOM CGIL Emilia Romagna, FIM CISL Amb RSU SAGA COFFEE)