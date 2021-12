Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti nei comuni dell’Appennino bolognese con iniziative che coinvolgeranno tutte le comunità che saranno unite dal tema della socialità e comunità il tutto nel pieno rispetto delle normative anti covid. A seguire alcuni appuntamenti:

Sabato 18 dicembre

Vergato

In Piazza Capitani della Montagna ci sarà l’appuntamento con “Appennino, dolce Appennino”. Per tutta la giornata saranno presenti gli stand dove saranno esposti e si potranno degustare i prodotti tipici della stagione e del territorio. Nel corso della mattinata poi, la magia del Natale vedrà coinvolti i bambini: Babbo Natale, infatti, incontrerà i più piccoli per raccogliere letterine, desideri, sorrisi e scattare qualche foto insieme. Alle ore 16:00 invece, Concerto Gospel con il coro Spirituals Ensemble

Domenica 19 dicembre

Tolè (Vergato)

Alle 11 sarà inaugurata la casetta di Babbo Natale realizzata pittore toletano Loredano Sammartino in collaborazione con il neonato comitato “Vivi Tolè” composto da genitori e associazioni del paese, come Associazione Fontechiara , Proloco, O.A.S.I, Polisportiva e Parrocchia.

Lo scopo principale del neonato comitato è quello di unire tutte le forze per costruire e inventare nuovi progetti, laboratori, conferenze e altri tipi di attività ricreative, dedicate a bambini, adolescenti e giovani del paese e luoghi limitrofi.

Per i cittadini stranieri della comunità ci sarà anche la possibilità di prendere lezioni da un insegnante di lingua italiana.

E in occasione dell’inaugurazione della casetta per Babbo Natale le associazioni prepareranno i famosi borlenghi di Giò e Company, dolcetti e Vino brulé.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti anticovid-19 e con accesso garantito solo con green pass.

Marzabotto

“Babbo Natale on the road” è l’iniziativa promossa dal Comune di Marzabotto, la Pro Loco, l’Avis, la Consulta del volontariato e Mano Tesa. Dalle 10 alle 18 nel capoluogo e nelle frazioni tanti Babbo Natale in compagnia di elfi e folletti incontreranno i bambini per portar loro doni e sorrisi.

Pian del Voglio (San Benedetto Val di Sambro)

Per tutta la giornata nella piazza principale sarà presente il Mercatino di Natale dove saranno esposti sia i prodotti enogastronomici del territorio sia le oggetti unici e curiosi utili anche per un regalo di Natale originale.

PRESEPI:

Castel d’Aiano

E’ stato allestito Presepe artistico con struttura e statuine realizzate interamente a mano con uso di gesso e terracotta da Righi Carla e Degli Esposti Pietro

Villa d’Aiano

E’ visitabile il “Presepe meccanico” e la mostra allestita nella sala parrocchiale. Gli orari vanno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Sassomolare

E’ possibile ammirare i Presepi del Borgo si tratta di presepi artistici lungo le vie del paese. Nella chiesa parrocchiale presepi in miniatura: l’apertura è dalle 9 alle 18 fino al 30 gennaio 2022

Santa Maria di Labante

In chiesa a Santa Maria presepi visitabili durante le festività nelle giornate del 25 e 26 dicembre, 1 e 2 gennaio dalle ore 15 alle ore 17.

In chiesa a San Cristoforo presepio permanente, all’interno del Museo della spunga, previo appuntamento telefonico al 3281854514.

In località Torrazza Natività all’interno della grotta, sulla provinciale Val d’Aneva

Rocca di Roffeno

Presepi artistici lungo le principali vie del paese. Nella chiesa parrocchiale di San Martino presepe aperto durante le funzioni religiose. Info 051912860