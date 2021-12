Ultimi giorni disponibili per visitare “Album”: la mostra personale dell’artista Giorgio Casoni che sarà presente in Paggeria Arte & Turismo. In piazzale Della Rosa, fino al prossimo 27 dicembre.

La mostra sarà visitabile dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; per visitarla in orari differenti si prega di scrivere a giorgio_casoni@virgilio.it.