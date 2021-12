Riparte l’accesso diretto in alcuni Punti prelievi della provincia, ripristinando così le modalità pre-covid. Si tratta di Nonantola, Pavullo e “La Rotonda” a Modena: in queste sedi i cittadini potranno tornare a sottoporsi agli esami di laboratorio (esami del sangue, delle urine, ecc.) senza prenotazione.

Tuttavia, per evitare assembramenti e attese, l’Azienda USL di Modena chiede ai cittadini di utilizzare un apposito sistema di regolamentazione degli accessi, molto semplice e disponibile on-line senza spostamenti: basta collegarsi alla pagina web https://accesso-prelievi.ausl.mo.it/ e, in pochi click, si può scegliere un posto, cioè data e fascia oraria in cui recarsi al Punto prelievi desiderato tra quelli in cui viene riattivato l’accesso diretto.

Se mentre sceglie il posto il cittadino indica un indirizzo e-mail valido, riceve un promemoria stampabile con il riepilogo delle informazioni riguardo il suo accesso (sede, data e fascia oraria).

Al Punto prelievi verrà data precedenza alle persone che hanno utilizzato questo sistema di regolamentazione degli accessi che è caldamente consigliato proprio per non creare assembramenti ed evitare lunghe attese.

Si precisa che l’utilizzo della pagina web non è richiesto per prelievi urgenti (urgenze U e B), prelievi per TAO (terapie anticoagulanti orali) e consegna dei campioni biologici, prestazioni per le quali – già da ottobre – è stato ripristinato l’accesso diretto anche in tutti gli altri Punti prelievi Ausl in cui era previsto prima della riorganizzazione legata alla pandemia.

La ripartenza dell’accesso diretto in alcuni Punti prelievi rientra fra le azioni che l’Azienda USL di Modena sta mettendo in campo per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni di laboratorio, in una situazione che ancora richiede delle misure di sanificazione più articolate e dispendiose in termini di tempi nonché il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Le informazioni sulle modalità di accesso ai Punti Prelievi sono consultabili alla pagina: https://www.ausl.mo.it/punti-prelievi