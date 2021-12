Si svolgerà lunedì prossimo, 20 dicembre, a partire dalle ore 20 presso la sala delle Adunanze Consiliari di via Pretorio, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo con 12 punti all’ordine del giorno.

Si inizierà con l’approvazione con modifiche del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (Turec) e disposizioni in materia di differimento scadenza saldo Tari 2021.

A seguire saranno in discussione le aliquote 2022 di nuova Imu e addizionale comunale all’Irpef e del Tributo Comunale sui Rifiuti (Tari).

Al punto 4 del Consiglio Comunale l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 a cui seguirà l’approvazione Bilancio di previsione 2022/2024.

Al punto 6 sarà in discussione l’approvazione del budget 2022 di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl per l’esercizio del controllo analogo, a cui seguirà l’approvazione della razionalizzazione periodica anno 2021 ex art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n. 175 e relazione sull’attuazione 2020 delle società partecipate del Comune di Sassuolo. Al punto 8 del Consiglio Comunale lo “schema di convenzione regolante i rapporti con il tesoriere, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del t.u.e.l. – approvazione modifiche alla deliberazione consiglio comunale n. 40 del 26/07/2021”, a cui seguirà l’approvazione del regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, dell’accreditamento e per la vigilanza dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati – norme per il funzionamento della commissione tecnica distrettuale (Ctd).

Al punto 10 l’approvazione della costituzione di usufrutto a favore del Comune di Sassuolo su immobile di proprietà di Sgp srl sito in via Decorati al Valor Militare e schema di accordo con Agenzia Regionale per il Lavoro ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990, a cui seguirà l’adozione di variante al piano operativo comunale generale vigente (p.o.c.).

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo la parziale modifica allo statuto dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

In osservanza delle normative che regolano il contenimento della pandemia da Covid 19, la seduta del Consiglio Comunale non sarà aperta al pubblico, ma sarà comunque possibile seguire la diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune. Da martedì 21 dicembre la registrazione dell’intera seduta sarà pubblicata sul sito internet istituzionale.