I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, hanno arrestato un 36enne italiano, disoccupato, pluripregiudicato ed attualmente sottoposto alla misura dell’avviso orale. Nel pomeriggio scorso, i militari sono stati allertati dal responsabile della sicurezza del centro commerciale “Centro Lame”, in quanto un uomo con un bomber di colore blu, osservato dalla vigilanza attraverso le telecamere di videosorveglianza, con atteggiamento sospetto, dopo aver prelevato alcuni videogiochi e un carica batteria da auto dagli scaffali, si dirigeva alle casse con in mano solo due bibite, nell’intendo di farla franca.

Non sfuggiva però ai vigilantes e veniva così fermato. I militari recuperavano la merce asportata dall’uomo del valore complessivo pari a 155,00 che, nonostante fosse stata danneggiata, veniva comunque riconsegnata. Durante la perquisizione, l’uomo veniva trovato in possesso di una tronchese e di un cacciavite, mentre all’interno della sua autovettura, rinvenivano diversi prodotti di elettronica dei quali non è stato in grado di giustificare il possesso e la loro provenienza.