Lo scorso 11 dicembre una delegazione dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, guidata dal presidente Ammiraglio di Squadra Pierluigi Rosati, ha visitato San Felice sul Panaro. Il gruppo è stato ricevuto in municipio dal sindaco Michele Goldoni.

Nel corso dell’incontro, il presidente Rosati ha donato al sindaco Goldoni un crest del Centenario Fondativo del Gruppo Marinai di Modena, riportante la Corazzata Roma e la scritta: “Ammiraglio Bergamini, illustre concittadino di San Felice”. Il sindaco ha ricambiato il gradito omaggio con un gagliardetto del Comune di San Felice. La delegazione si è poi recata in visita all’abitazione dell’ammiraglio Carlo Bergamini (1888-1943) e al monumento intitolato a lui e ai marinai d’Italia. L’iniziativa si è svolta in concomitanza con le celebrazioni per i cento anni dell’Associazione nazionale marinai d’Italia che proprio a Modena ha visto nascere la sua terza sezione italiana.