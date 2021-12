Oltre 20.500 euro a sostegno dello sport giovanile, con un occhio di riguardo dedicato alle attività all’aria aperta: l’Assessorato allo sport del Comune di Castelfranco Emilia chiude così un 2021 che ha visto la ripresa della pratica sportiva dopo mesi di difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

Dal nuoto al calcio, dalla pallacanestro alla ginnastica artistica: sono 10 le associazioni sportive che riceveranno il contributo destinato – come previsto dall’Avviso pubblicato il 17 novembre scorso – finalizzato all’”acquisto di attrezzature per attività sportiva all’aperto, di materiale e di equipaggiamenti sportivi finalizzati al miglioramento e potenziamento dell’offerta di pratiche sportive rivolte alle giovani generazioni”. Delle domande ammesse a contributo, quattro riguardano attrezzature per la pratica sportiva all’aria aperta, una per un torneo giovanile, cinque per materiale ed equipaggiamenti sportivi, tutti destinati ad attività svolte da bambini e bambine, ragazzi e ragazze, per un totale di circa 1000 giovani coinvolti.

La risposta delle associazioni del territorio è stata alta, tanto che la Giunta, con una delibera del 7 dicembre scorso, ha deciso di integrare le risorse disponibili, per dare un sostegno economico concreto al maggior numero di associazioni e nella misura più larga consentita.

“La promozione della pratica sportiva è tra le priorità della nostra Amministrazione, a maggior ragione ora, momento in cui ci siamo lasciati alle spalle, speriamo definitivamente, la fase più cupa e dura della pandemia – ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore aggiungendo che – siamo riusciti a reperire ulteriori risorse attraverso cui supportare le società e le associazioni sportive, con un sostegno concreto ad investimenti che diano una risposta nell’immediato e, contestualmente, con effetti anche a lunga scadenza. Il mondo dello sport, negli ultimi due anni, anche a Castelfranco Emilia, è stato duramente colpito dagli effetti della pandemia e le cittadine e i cittadini della nostra comunità hanno in tanti casi radicalmente modificato le loro abitudini sportive. Proprio per venire incontro alle loro esigenze, abbiamo deciso di destinare una parte importante delle risorse a disposizione al supporto di azioni che favoriscano lo sviluppo di attività sportive da svolgersi all’aperto. Dare man forte alle tante realtà sportive del nostro territorio è fondamentale, perché lo sport rappresenta l’humus imprescindibile della nostra comunità ed è uno dei migliori strumenti di crescita per le ragazze e i ragazzi di tutte le età”.

Come previsto dall’Avviso, il contributo massimo assegnato per ogni singola associazione ammessa è di € 2.500, pari a non più dell’80% del costo sostenuto nel caso di attrezzature per attività sportiva all’aperto, materiale ed equipaggiamenti sportivi e del 70% nel caso di tornei ed eventi finalizzati alla promozione della pratica sportiva giovanile.