Un morto e cinque feriti in un drammatico scontro frontale avvenuto ieri sera intorno alle 19:00 in via Nazioni Unite a Mirandola. La vittima, Vladimiro Gatto di 55 anni, originario di Napoli da anni risiedeva a Mirandola dove era molto conosciuto. I feriti, fortunatamente non gravi, i componenti di un’intera famiglia di origine pachistana tutti residenti a Mirandola: i genitori e tre bambini di 10,8 e 2 anni, trasportati per accertamenti al Santa Maria Bianca.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti di Polizia Locale Area Nord la vittima, alla guida di un’Alfa Romeo 156, forse a causa di un malore o di un attimo di distrazione, ha invaso la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo l’auto della famiglia, una Opel Meriva.

L’urto è stato violentissimo e quando i soccorsi sono giunti sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale e alle ambulanze del 118, anche i vigili del fuoco di San Felice.