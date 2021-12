Sereno o poco nuvoloso per transito di velature. Diffuse gelate al primo mattino e nuovamente nelle ore notturne. Temperature minime in lieve aumento con valori comunque comprese tra -2 gradi delle pianure emiliane ed i 2 gradi del riminese; valori localmente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime in ulteriore lieve aumento con valori tra 7 e 9 gradi. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)