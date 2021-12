Cielo sereno o poco nuvoloso per il temporaneo transito di nubi alte e sottili. Gelate estese al mattino, in particolare lungo le vallate e le pianure emiliane. Temperature minime in diminuzione, comprese tra -3 gradi della pianura occidentale e 2 gradi della fascia costiera, con valori anche leggermente inferiori nelle aree extraurbane; massime in lieve aumento, con valori tra 5 e 9 gradi. Venti deboli, in prevalenza occidentali sulle pianure e da sud-ovest sui rilievi. Mare al mattino poco mosso sotto costa e mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione; poco mosso ovunque dal pomeriggio.

(Arpae)