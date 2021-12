FESTA DELLA SFOGLIATA Centro Storico, dalle ore 15.00

IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI E LE SCUOLE IN PIAZZA

Iniziative, bancarelle, degustazioni, assaggi di prodotti locali per un Natale Solidale con A.M.O., AVIS, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Associazione Culturale Alma Finalis, Tentativo Gruppo Teatro, Comitato Carnevale dei Bambini, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Pro Loco Finale Emilia, Associazione Volontari pro Handicappati, Circolo Musicale Lato B, Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side, Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, Scuola primaria “ E. Castelfranchi” , Scuola Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Lions Club Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica “ C. G .Andreoli”, Laboratorio socio-occupazionale Arcobaleno 2, Centro socio-riabilitativo Tandem, Mani Tese Finale Emilia APS e Manigolde Sartoria circolare, Podistica Finalese, C.A.R.C.

ASSAGGI GRATUITI DI SFOGLIATA E ANICIONE

presso le postazioni delle Associazioni AMO, AVIS e CROCE ROSSA

VE LA RACCONTIAMO NOI LA SFOGLIATA?

Degustazione di sfogliata “Casher” e assaggi di dolci tipici della tradizione ebraica a cura di Alma Finalis.

Chicche di storia finalese attraverso le poesie di Piero Gigli interpretate da Emanuela Sgarbi, del Tentativo Gruppo Teatro

Installazioni presso la “Bottega Manigolde” e preparazione di un apposito gadget creato dal laboratorio “Manifatti Imperfetti”

LA PERDGA DI SALAM ( il maialino in festa) proposta dall’ AMO

GNOCCHINI E FRITTELLE dell’Associazione Volontari pro Handicappati

POP CORN E ZUCCHERO FILATO per tutti i bambini a cura del Gruppo “Gli Zuccherosi”

CARO AMICO TI SCRIVO ….. lancio dei palloncini con messaggio augurale dei bambini a cura del Comitato Carnevale dei Bambini

LA CASA DI BABBO NATALE realizzata dal Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side

.. e BABBO NATALE IN SLITTA animazione itinerante proposta dal Comitato Carnevale dei Bambini

PICCOLI BABBI NATALE A MERENDA

Distribuzione di costumi e cappellini natalizi a tutti i bambini

Golosi punti ristoro presso Chocolat Cafè e Time Cafè

Iniziativa organizzata dal Comitato Commercianti di Finale Emilia in collaborazione con la Podistica Finalese

SPAZIO GIOVANI ARTISTI a cura della Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli” e del Circolo Lato B

SPAZIO ASTRONAVE LAB TEMPORARY SHOP presso Hotel Casa Magagnoli

Idee regalo, decori natalizie e arredo casa (Astronave Lab è un progetto di Rulli Frulli Lab)

Piazza Garibaldi, ore 17,00

FAITH GOSPEL CHOIR diretto dal Maestro Roberto Cavicchioli, a cura della Fondazione Scuola di Musica “C.G.Andreoli”

Biblioteca “G. Pederiali” di Finale Emilia, ore 18.00

STORIE, MUSICHE E FIGURE PER SCOPRIRE SEGRETI E MISTERI DELLA NOTTE DI NATALE

raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani ( EquiLibri Modena)

Iniziativa per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

MASSA FINALESE

Dalle ore 15.00

Animazione natalizia organizzata dai Commercianti di Massa Finalese in collaborazione con le associazioni di volontariato massesi e le scuole per vivere insieme momenti magici per grandi e piccini

Esibizione della Banda Armony Crew della Fondazione Scuola di Musica “C. G. Andreoli” diretta dal Maestro Marco Bergamaschi

Cioccolata Calda, Biscotti e Balsone distribuiti dal Gruppo MMGA

Frittelle e Gnocchi Fritti preparati da Arte in Piazza

Bimbi e genitori addobbano l’Albero di Natale