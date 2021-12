Al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” si svolgerà un seminario aperto al pubblico e alla cittadinanza sui risultati della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow lo scorso novembre alla quale Unimore era presente in quanto accreditata all’UNFCCC, il segretariato ONU per i Cambiamenti Climatici, per la partecipazione alle Conferenze delle Parti.

La conferenza, dal titolo “I risultati di COP26: verso la transizione ecologica e sostenibile” si terrà lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 17.00 presso la Sala Tecnopolo – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (via Vivarelli, 10) a Modena. Interverranno anche la prof.ssa Grazia Ghermandi, Delegato del Rettore per la Sostenibilità in Unimore e lo staff dell’Osservatorio Geofisico di Modena.

Durante l’evento Luca Lombroso, meteorologo AMPRO e Observer a COP 26 per Unimore, presenterà al pubblico cos’è e come si svolge una COP, focalizzando poi l’attenzione sui principali negoziati e side events della COP 26 di Glasgow. Si analizzerà poi il contenuto del “Glasgow Climate Pact” e degli altri documenti decisionali di COP26 e le loro implicazioni sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità ambientale.

A Glasgow erano presenti con proprie delegazioni solo quattro atenei Italiani. Per Unimore la delegazione era formata da Luca Lombroso che ha partecipato in presenza ai lavori e dalla prof.ssa Grazia Ghermandi e dall’ ing. Francesca Despini che hanno seguito tramite una apposita piattaforma virtuale di COP26.

All’’evento, che si svolgerà in presenza, sarà possibile prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail a ossgeo@unimore.it.

Sarà comunque possibile seguire l’evento anche via diretta streaming sul canale TV Unimore (tv.unimore.it).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ossgeo.unimore.it