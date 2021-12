Al via gli open day programmati dall’Istituto comprensivo di San Felice sul Panaro. Si parte martedì 14 dicembre alle ore 18 con la presentazione della scuola dell’infanzia “M. Montessori” di San Felice, mentre mercoledì 15 dicembre alle ore 18 sarà la volta della scuola dell’infanzia “M. Martini” di Camposanto. Durante gli incontri informativi on line si parlerà delle modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023, sarà presentata l’offerta formativa della scuola ed esposti i Servizi scolastici attivati dai Comuni. I link di accesso per i collegamenti saranno comunicati sul sito: www.icsanfelice.edu.it



