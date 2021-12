Dopo la pausa forzata dello scorso anno dovuta alla pandemia, tornano i classici appuntamenti musicali delle festività organizzati da Amministrazione Comunale, Corpo Filarmonico di S.Ilario e Unità Pastorale San Giovanni Bosco di S.Ilario e Calerno.

Come ormai da tradizione, si parte al Piccolo Teatro con il concerto della Coffee Band in occasione della Festa della Patrona di S. Ilario Sant’Eulalia (venerdì 10 dicembre, ore 21.00; ingresso gratuito con Super Green Pass). L’ensemble diretto da Fabio Codeluppi si esibirà in un repertorio trascinante che, dall’impronta bandistica, si è allargato, grazie alla presenza di chitarra e basso elettrico, a quello di una vera e propria “big band” con brani della grande tradizione USA e sudamericana del Novecento.

Domenica 19 (ore 21.00) l’appuntamento è alle Chiesa di S. Margherita a Calerno con il concerto di Ars Canto, stimato coro giovanile di Parma diretto da Eugenio Maria Degiacomi. Un evento che costituisce il ritorno della sede calernese nel programma dell’importante rassegna provinciale Soli Deo Gloria.

Gran finale, ancora nella Chiesa di S.Eulalia (mercoledì 22 dicembre, ore 21.00), con il concerto sacro per il Natale del Coro Mavarta diretto da Silvia Perucchetti che, anche in questi mesi difficili, è riuscito a proseguire la sua magnifica attività come dimostrato dal concerto dedicato a Dante Alighieri lo scorso settembre.

Natale in Musica

venerdì 10 dicembre (Sant’Eulalia) Piccolo Teatro, ore 21.00 – Concerto Coffee Band

domenica 19 dicembre Chiesa di S. Margherita (Calerno), ore 21.00 -Concerto Coro Ars Canto

mercoledì 22 dicembre Chiesa di S. Eulalia, ore 21.00 – Concerto di Natale con il Coro Mavarta

Ingresso gratuito (con Super Green Pass)