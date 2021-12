Dal 10 al 12 dicembre (venerdì e sabato alle ore 21, domenica ore 16) va in scena al Teatro Duse di Bologna ‘Così parlò Bellavista’, spettacolo tratto dal celeberrimo romanzo omonimo che Luciano De Crescenzo scrisse 1977 e che, nel 1984, approdò sul grande schermo, nella versione cinematografica sceneggiata e diretta dallo stesso De Crescenzo. Dopo essere stato Giorgio Loffredo, protagonista giovane nel film, nei panni del Professor Bellavista ci sarà Geppy Gleijeses, che firma anche adattamento e regia. Accanto a lui Marisa Laurito nelle vesti della signora Bellavista e Benedetto Casillo, che interpreta il vice portiere Salvatore, ruolo che fu già suo al cinema.

Prodotto da Alessandro Siani e Sonia Mormone (Best Live) e Geppy Gleijeses (Gitiesse Artisti Riuniti), lo spettacolo è un omaggio allo scrittore, poeta, cineasta e filosofo, scomparso a luglio 2019, indimenticata icona di Napoli, amatissimo in Italia e all’estero. Basti pensare che De Crescenzo ha venduto 25 milioni di copie delle sue opere in 42 Paesi.

Biglietti: da 18,00 a 29,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Aperture straordinarie lunedì 20 e 27 dicembre, dalle ore 15 alle 19 – On line: teatroduse.it | Vivaticket