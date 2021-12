Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto due avvisi pubblici per la formazione di un elenco di disponibilità, per soli titoli, per il conferimento di supplenze per i profili (categoria C) di educatore nido d’infanzia e di insegnante scuola d’infanzia.

Entrambe le graduatorie saranno utilizzate per nidi e scuole d’infanzia dei comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano e verranno aggiornate (fatte salve eventuali necessità) alle seguenti scadenze: 31 dicembre, 31 marzo e 31 agosto. Il primo elenco verrà dunque stilato sulla base delle domande presentate entro il 31 dicembre e sarà pubblicato sull’albo pretorio telematico e sul sito internet dell’Unione il prossimo gennaio: in caso di parità di punteggio, varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Ad ogni scadenza, le graduatorie potranno essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale.

Sempre sul sito www.tresinarosecchia.it sono pubblicati entrambi gli avvisi, che riportano i requisiti richiesti e la modalità di presentazione delle candidature, prevista esclusivamente on-line attraverso il portale Entranext dell’Unione (https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/).