Come rendere la transizione energetica ed ambientale sostenibile per le PMI, che in questo momento ne stanno prevalentemente sostenendo i costi, è il quesito di non semplice risposta che il Gruppo Imprese Artigiane porrà a Chicco Testa, relatore al convegno in programma per il prossimo 9 dicembre.

“Ognuno di noi, imprenditori compresi, è ovviamente a favore di un’economia pulita e sostenibile – commenta il Presidente GIA Giuseppe Iotti – ma in questa fase di transizione energetica le PMI si trovano nella scomoda situazione in cui le fonti energetiche tradizionali hanno raggiunto dei livelli di costo altissimi – energia elettrica in primis – mentre quelle alternative sono ancora poco accessibili, sia come disponibilità che come prezzi. Anche il quadro complessivo di riferimento in realtà non è ancora così chiaro. Inoltre i contributi a sostegno di questo passaggio non sono ad oggi ancora un sufficiente strumento di supporto a portata di PMI. Per entrare nel merito di un tema così delicato, e capire cosa comporterà per le piccole medie imprese abbiamo chiamato un ospite del calibro di Chicco Testa, Presidente di FISE Assoambiente, da decenni fra i protagonisti della discussione pubblica italiana sulle politiche ambientali ed energetiche”.

L’evento, organizzato con il contributo di UniCredit si terrà giovedì 9 dicembre alle ore 18.00 presso l’Auditorium Paganini, nel rispetto delle regole anti Covid in essere a quella data.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli imprenditori interessati, previa registrazione all’indirizzo e-mail info@gia.pr.it