Digital farming specialist, questo il titolo del progetto emiliano-romagnolo arrivato in finale nella categoria Urban Europe: un corso di formazione, realizzato da Formart, che prepara gli agricoltori del futuro. Obiettivo del corso, formare tecnici esperti nei sistemi di gestione per la sostenibilità ambientale specializzati in agricoltura digitale. Questo progetto, finanziato attraverso il Fondo sociale europeo, rappresenta prima di tutto un investimento sulle persone, con l’obiettivo di portare l’innovazione in un settore che sempre più necessita di competenze innovative per fronteggiare le sfide globali della sostenibilità.

“Ricevere il premio del pubblico, attraverso così tanti voti dei cittadini, ha un valore speciale per l’Emilia-Romagna perché rappresenta il segno concreto del lavoro che portiamo avanti ogni giorno insieme ai beneficiari e alle nostre reti di partenariato- afferma l’assessore regionale al Lavoro e formazione, Vincenzo Colla-. La preferenza accordata a questo progetto è segno di una crescente attenzione da parte dell’opinione pubblica ai temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione. Nell’ultimo Innovation Scoreboard della Commissione europea, l’Emilia-Romagna è la prima regione italiana per livello di innovazione: noi crediamo che il corso Digital farming specialist rappresenti perfettamente questo risultato, che vogliamo continuare a migliorare nella prossima programmazione dei Fondi europei e delle politiche regionali. Il sapere, le competenze, la formazione, sono determinanti per creare lavoro di qualità e ridurre il mismatch”.

I finalisti dell’edizione 2021

La commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, ha accompagnato tutta la cerimonia di premiazione commentando e sottolineando il grande valore dei progetti finalisti che rappresentano dei modelli di riferimento per chiunque voglia migliorare la vita delle persone utilizzando i Fondi europei.

Sul sito RegioStars il video della cerimonia di premiazione e tutti i progetti finalisti nelle 5 categorie: Green Europe, Fair Europe, Smart Europe, Urban Europe e quella dedicata al tema dell’anno Rafforzare la mobilità verde nelle regioni.