Ritorna l’appuntamento che richiama l’antica tradizione contadina delle famiglie che, in questo periodo, preparavano con la carne di maiale diversi piatti, insaccati e altro per trascorrere l’inverno.

Per tutta la giornata in Piazza Andreoli a San Possidonio, potrete passeggiare tra le bancarelle degli artisti dell’ingegno e del mercato ambulante e contadino, ascoltare musica e vedere i trattori di ieri e di oggi in mostra.

Iniziative di animazione e tante specialità da degustare tra una passeggiata e l’altra: piatti a base di maiale, porchetta, vin brulè, ciccioli e torte.

Con la partecipazione delle Associazioni locali e dei negozianti di San Possidonio.

L’evento sarà rinviato in caso di maltempo.

Programma:

Inaugurazione nuova sede della Proloco ore 10.00

Le Majorettes BLUE STARS di San Felice Sul Panaro si esibiranno in Piazza Andreoli alle ore 15.00

Per tutta la giornata:

Stazione Rulli – Progetto radiofonico della Banda Rulli Frulli trasmette da Piazza Andreoli

Stand gastronomici con porchetta, torte e cioccolato in tazza, ciccioli, stria, vin brulè, stracotto di cinghiale e gnocco fritto a cura delle Associazioni locali tra le quali CIS, Un Piccolo Passo, ANSPI, Associazione Cave di Budrighello, I fiol d’la schifosa.

AVIS Sarà presente con il proprio punto informativo

AUSER Gadget e omaggi per bambini, Lotteria

CARITAS Banchetto vestiti vintage

AIL Banchetto Stelle di Natale per la ricerca

Comitato di Gemellaggio di Vinay Stand vendita noci

Consorteria del maiale di San Prospero Dimostrazione della preparazione dei ciccioli, della salsiccia, del salame e del cotechino

Mercato contadino

Associazioni di volontariato

Artisti dell’ingegno

Trattori d’epoca con Amac Correggio e San Possidonio