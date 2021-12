In occasione del convegno nazionale del SULPL, terminato il 4 dicembre 2021 e svolto come da tradizione nella cornice natalizia di Riccione, sono stati premiati diversi agenti della Polizia Locale di Reggio Emilia e provincia per essersi distinti durante il servizio negli anni 2020 e 2021, per interventi che hanno portato onore alla divisa indossata.

Nello specifico 2 agenti della Polizia Locale di Reggio Emilia città si sono distinti per aver salvato la vita ad una persona rimasta intrappolata sul proprio mezzo dopo un sinistro stradale.

8 agenti del nucleo anti degrado della Polizia Locale di Reggio Emilia, per diverse operazioni che si sono svolte negli ultimi due anni: dalla merce contraffatta nei supermercati al sequestro di 4.5 kg di marijuana e 200 grammi di cocaina pura.

2 agenti della Polizia Locale Bassa Reggiana per aver ritrovato una minore e denunciato 3 uomini per sottrazione di minore.

Sempre il nucleo Anti degrado di Reggio Emilia, in collaborazione col nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale Bassa Reggiana, in un eccellente intervento congiunto riuscivano a sequestrare 80 Kg di droga e ad arrestare il detentore di tale sostanza.

3 agenti della Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia che in un due interventi distinti: un operatore disarmava un soggetto armato di coltello che minacciava gli avventori di un bar; gli altri due agenti intervenivano durante il lockdown di aprile 2021 interrompendo un incontro tra un pluri pregiudicato omicida e mafioso ed un noto Pubblico Ministero di Modena.

15 premiazioni che rappresentano solo una piccola parte dell’eccellenza degli operatori delle Polizie Locali Reggiane.