Domani, giorno dell’Immacolata Concezione, come ormai tradizione prenderanno il via le numerose iniziative natalizie organizzate dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco e Comitato Commercianti del Centro Storico, grazie al lavoro di Sgp e delle tante associazioni che popolano il territorio sassolese.

Un ricco calendario che, per quanto riguarda la sola settimana corrente, inizierà domani e terminerà domenica 12 dicembre.

8 Dicembre

Inaugurazione Presepe Circolo A. Pagliani: a partire dalle ore 9,15 cerimonia del taglio del nastro, benedizione e rinfresco. Obbligo di Green Pass e prenotazione obbligatoria: 335 5479585. Via Monchio 1 presso Circolo Pagliani.

Omaggio alla Beata Vergine Maria posta sul “Campanone”: a partire dalle ore 11 in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, la Città di Sassuolo onorerà la Beata Vergine Maria posta sul campanile di piazza Garibaldi adornandola di fiori, con l’accompagnamento del coro Polifonico del Duomo di S. Giorgio e la partecipazione dei Vigili del Fuoco e della sottosezione di Sassuolo di Unitalsi.

Cerimonia di accensione dell’albero di Natale con la partecipazione del Sassuolo Calcio, in piazza Garibaldi a partire dalle ore 17. In caso di pioggia la cerimonia sarà annullata.

Mercatino di Natale al Castello di Montegibbio dalle ore 9 alle ore 17 . In caso di pioggia si svolgeranno solamente le iniziative al chiuso.

11 Dicembre

Spettacolo di luci danzanti in Centro storico al pomeriggio

“Pirandello, le maschere che sorridono”: all’Auditorium Bertoli dalle 17

12 Dicembre

Mascotte Parade in centro storico al pomeriggio

“World Coral Day” in collaborazione con A.E.R.CO. Associazione Emilia Romagna Cori. Con la partecipazione del coro ”San Lazzaro” di Modena diretto da don Ezio Nicioli e Veronica Zampieri, del coro di voci bianche ”Girasole” di Modena diretto da Claudia Rondelli, e del coro Puccini junior di Sassuolo diretto da Veronica Zampieri. In Auditorium Bertoli dalle 17