Riprenderanno lunedì 13 dicembre, condizioni metereologiche permettendo, le operazioni di potatura di 609 alberi presenti all’interno delle aree verdi comunali e sedi stradali.

L’intervento rientra nel progetto “Interventi di manutenzione straordinaria alberature comunali annualità 2021 – 2022” aggiudicato da Sgp con un ribasso del 22,65% ed un importo di euro 149.600 (IVA 22% inclusa). La durata lavori è prevista in 105 giorni, con sospensione obbligatoria il prossimo 15 marzo nel rispetto del Regolamento del Verde.

Obiettivo del progetto è concludere, ove non è stato possibile, le manutenzioni delle alberature radicate all’interno dei quartieri sui quali si è operato grazie ad appalti svolti nell’annata 2020 – 2021; avviare attività manutentive su nuove aree, nell’ottica di garantire una messa in sicurezza del patrimonio arboreo, attraverso interventi puntuali atti a risolvere criticità manifeste e non, rilevate in occasione dei vari sopralluoghi svolti e quelle che potrebbero emergere a seguito delle indagini visive e/o strumentali, in corso d’esecuzione lavori, sulle alberature piantumate lungo via Radici in Piano (nel tratto compreso tra via Pedemontana e “Ponte Fossa”), all’interno del parco dei Folletti di via Fornace e a margine del percorso pedonale che collega la Circonvallazione Sud con la ciclopedonale del fiume Secchia, in modo tale da poter dar corso, nell’immediato, alle necessarie operazioni correttive.

A partire da lunedì 13 dicembre, quindi, si inizierà con parco Viottolo del Lavatoio, via San Carlo, via San Paolo, via San Marco, via San Pietro, viale Guicciardini, via Zanella, piazza Amendola, via Brahms, viale Verdi