Giovedì prossimo 9 dicembre alle ore 18, presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola – la cui Stagione teatrale è stata affidata anche per il 2021/2022 dall’Amministrazione comunale ad ATER Fondazione – si terrà ad ingresso gratuito il terzo incontro della rassegna “Sound Surprise”, un ciclo di 4 incontri sulla riscrittura musicale con la Fondazione Toscanini.

L’incontro condotto da Gianluigi Giacomoni vedrà la partecipazione dei due giovani musicisti Rosita Piritore e Andrea Coruzzi in previsione del concerto in programma all’Auditorium il 15 dicembre, dal titolo “Note di Notte” in cui il Quintetto de La Toscanini Next, con il sistema di trascrizione ed arrangiamenti delle musiche, presenta celebri brani da film e composizioni jazz e un doveroso omaggio a Piazzolla in occasione dei cent’anni dalla nascita.

I quattro concerti che la Fondazione Toscanini realizza nelle stagioni teatrali di Russi, Bomporto, Mirandola e Pavullo nel Frignano sono splendidi esempi di trascrizioni e adattamenti di brani musicali, i più diversi, e sono preceduti da altrettanti incontri che si soffermano in particolare sui procedimenti e i risultati di queste operazioni che, oggi come ieri, hanno lo scopo di divulgare la grande musica per ampliare la platea dei potenziali fruitori.

Per informazioni: Auditorium Rita Levi Montalcini, via 29 Maggio – Mirandola – Tel. 0535.22455 – mirandola@ater.emr.it