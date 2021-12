L’attività di controllo dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei militari del Comando

Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, negli ultimi giorni ha permesso di intercettare un passeggero in arrivo presso l’Aeroporto Marconi con 88 orologi di lusso

contraffatti.

Nello specifico, il viaggiatore, di origine ghanese e proveniente da Istanbul, ha tentato di

occultare 68 Rolex, 13 Audemars Piguet, nonché 7 Patek Philippe sulla persona

ovvero nei bagagli al seguito. Gli oggetti contraffatti erano corredati di confezioni, certificati

di garanzia, libretti d’uso e anche delle buste riportanti i marchi; quindi già destinati, data la loro pregevole fattura, al mercato illegale dei preziosi. Il soggetto, infatti, non è stato in grado di produrre alcuna documentazione comprovante l’origine e la autenticità degli orologi.

L’uomo è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e

introduzione nel territorio dello Stato di prodotti falsi, sanzionati con pene che oscillano da

1 ad 8 anni di reclusione.