Sono stati convocati per il mese di dicembre i Consigli di frazione, con il primo appuntamento fissato già questa settimana.

Gli incontri, nel rispetto delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, si terranno in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet di Google, alla quale sarà possibile accedere semplicemente cliccando sull’apposito link pubblicato sul sito Internet del Comune.

Al centro degli incontri la presentazione del Bilancio di previsione 2022/2024, gli aggiornamenti legati alla situazione Covid, la gara rifiuti e tanto altro.

Si parte giovedì 9 dicembre, ore 20.30, con i Consigli di frazione di Colombaro e Casinalbo, mentre lunedì 13 dicembre, alla stessa ora, sarà la volta di Corlo e Magreta per terminare mercoledì 15 dicembre con Formigine e Ubersetto in seduta congiunta sempre alle 20.30.

Oltre ai Consigli di frazione e ai consueti passaggi in commissione consiliare, sono stati convocati anche quest’anno, sempre in modalità di videoconferenza, momenti di partecipazione e condivisione con associazioni economiche, sindacati, consulte dell’associazionismo e del volontariato territoriale; appuntamenti questi che, insieme ai Consigli di frazione, rappresentano incontri fondamentali per ricercare insieme possibili soluzioni e valorizzare le potenzialità del territorio.