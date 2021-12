In attesa delle consuete verifiche successive alla chiusura delle iscrizioni, avvenuta allo scoccare della mezzanotte di domenica, si attestano a quota 2200 gli iscritti alla 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, che domenica 12 dicembre (start alle ore 9 in viale Allegri) assegnerà i titoli italiani assoluti e master, sotto la regia organizzativa della Tricolore Sport Marathon. Adesioni ufficialmente chiuse, non sarà possibile iscriversi last minute.

REGGIO FRA LE GRANDI D’ITALIA La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore 2021 ha dunque numeri in regola per piazzarsi ai piedi del podio delle maratone italiane corse quest’anno. Nella classifica redatta da Marathonworld.it – sottolineiamo per numero di arrivati – al primo posto Roma (4377), seconda Firenze (3747), terza Venezia (2736), quarta Bologna (1582) e quinta Ravenna (1076). Tutti numeri che ovviamente risentono del periodo pandemico e che, allo stesso tempo, sottolineano lo sforzo degli organizzatori.

Lasciando da parte l’annus horribilis 2020, questi erano stati i primi 6 posti del 2019, sempre per numero di arrivati: Roma 8820, Firenze 7460, Milano 6308, Venezia 5340, Reggio Emilia 2449, Ravenna 2026.

A conti fatti, fra le grandi maratone, Reggio Emilia è quella che ha accusato meno il colpo.

L’8 DICEMBRE LA “RUN 4 CHARITY COOP ALLEANZA 3.0” Mercoledì 8 dicembre (ore 10.00) andrà in scena la “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, corsa non competitiva di 4,2 km, in pieno centro storico, a scopo benefico, con start in Piazza della Vittoria. Le iscrizioni, che si potranno effettuare anche in loco poco prima della partenza, sono aperte presso il Comitato Territoriale Uisp Reggio Emilia, e presso le onlus che partecipano all’iniziativa: Casina dei Bimbi, Lilt, Associazione Diabetici, Gast, Apro, Admo, Aima, CuraRE, Croce Rossa sezione di Reggio Emilia, SenoNaltro. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro, in omaggio un buono Coop dello stesso valore. Per ogni iscrizione, 4 euro saranno destinati alle onlus e 1 euro al MIRE (Maternità Infanzia Reggio Emilia).

Per l’occasione, contestualmente alla charity run, nello spazio antistante lo store Iren, a partire dalle ore 10.30 e fino alle ore 18, verrà allestito un corner con esposizione di monopattini e materiale informativo per far conoscere come funziona e viene gestito il servizio di micro-mobilità urbana sostenibile dott.

Babbo Natale, rigorosamente in monopattino, distribuirà ai passanti cards con codice promozionale e minuti di utilizzo gratuiti, mentre, presso il corner, due hostess vestite da elfi forniranno informazioni relative al servizio a coloro che fossero interessati. Nell’allestimento è anche previsto un albero di Natale con sole luci, per dare l’opportunità ai bambini che saranno in zona di realizzare un loro addobbo green che potranno confezionare in loco e quindi appendere all’albero di Natale.

Sempre l’8 dicembre si concluderà la “Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore corre per il MIRE”, corsa non competitiva a distanza e a tappe che ha registrato un centinaio di iscritti. L’iniziativa è promossa da Tricolore Sport Marathon in collaborazione con CuraRE Onlus ed Eventistica srl, con ricavato a sostegno del MIRE, per il nuovo padiglione che troverà posto nell’area dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Gli iscritti hanno corso la propria maratona a tappe, scegliendosi le location. Manifestazione è a carattere non competitivo.