Gli investigatori della Squadra Mobile reggiana nella giornata di ieri, 5 dicembre, hanno proceduto ad arrestare, in esecuzione di misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia su richiesta della locale Procura della Repubblica, due persone gravemente indiziate di essere i responsabili del vasto incendio propagatosi a sei autovetture parcheggiate in via Filippo Re in centro a Reggio Emilia, nella notte dello scorso 9 novembre.

A carico dei due arrestati sono stati raccolti gravi e concordanti indizi e, in particolare, uno è stato individuato quale autore materiale e l’altro quale committente dell’incendio.

Il movente del fatto sarebbe ragionevolmente ricondotto a rancore personale nei confronti del nucleo famigliare proprietario di una delle autovetture incendiate.

Il Questore di Reggio Emilia, Giuseppe Ferrari esprime la propria soddisfazione per il risultato conseguito dalla Squadra Mobile, il cui personale, ancora una volta, con discrezione e grande professionalità, ha brillantemente concluso una delicata indagine, che ha permesso di fare piena luce su un grave fatto di cronaca.

L’operazione di ieri, infatti, oltre a prevenire il possibile verificarsi di ulteriori reati, ai danni del cittadino destinatario dell’azione criminosa verificatasi lo scorso novembre, ha consentito di dare anche una pronta risposta, alle legittime preoccupazioni dei residenti di una zona del Centro Storico di Reggio Emilia, a cui da tempo al Polizia di Stato dedica particolare attenzione.