Vigili del fuoco impegnati, dalle 11:00 di questa mattina, nell’incendio di un negozio di articoli sportivi sulla via Canaletto a San Prospero. Danni rilevanti alla merce e causa fumo. Ultime operazioni di messa in sicurezza e verifiche tuttora in corso (14:30). No si segnalano feriti.



