Le etichette dei prodotti, al centro di un’intensa attività normativa finalizzata a renderle sempre più trasparenti e affidabili, sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le imprese, che per i consumatori.

Per poter etichettare un prodotto alimentare è necessario conoscere un complesso panorama legislativo, in continua evoluzione, che tiene conto del Regolamento comunitario 1169/2011 e delle normative specifiche di settore, le cui prescrizioni devono essere integrate con la normativa europea. Anche i prodotti non alimentari, posti in vendita al consumatore finale, devono riportare indicazioni obbligatorie per consentire una scelta e un acquisto consapevoli.

Con l’obiettivo di supportare le imprese, aiutandole ad assolvere gli obblighi di legge, e fornire gli strumenti indispensabili per un corretto approccio alla materia, Unioncamere e le Camere di commercio Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, organizzano martedì 7 dicembre, per le imprese del settore alimentare e non alimentare, una intera giornata di incontri individuali online gratuiti con esperti dello Sportello Etichettatura e legali.

Modalità di adesione

Le imprese interessate a un incontro personalizzato che si svolgerà online con i referenti dello Sportello Etichettatura dovranno registrarsi sul portale etichettatura e richiedere un quesito selezionando il campo OPEN DAY (https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/) compilando con particolare riguardo la parte relativa alla descrizione della problematica.

Le adesioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: Unioncamere Emilia-Romagna – Enterprise Europe network – E-mail: etichettatura@rer.camcom.it tel. 0516377034

Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo ha attivato, attraverso Unioncamere Emilia-Romagna lo Sportello Etichettatura per fornire supporto alle imprese per la creazione e l’aggiornamento dell’etichetta, non solo di prodotti alimentari, oltre a informazioni per assolvere gli obblighi di legge.

Il servizio è gratuito e si rivolge e alle imprese della regione Emilia-Romagna fino a esaurimento delle risorse stanziate. Per accedere al Portale le imprese dovranno effettuare una registrazione, a seguito della quale potranno poi entrare nella loro area riservata per inserire i quesiti in materia alimentare o non alimentare.

Le risposte ai quesiti vengono inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti. Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza.

Il servizio, che fa riferimento al Portale Etichettatura e Sicurezza Alimentare promosso dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino con Unioncamere nazionale, rientra nelle attività di Enterprise Europe Network, la più grande rete a supporto delle Piccole e Medie Imprese, creata nel 2008 dalla Commissione Europea al fine di accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle imprese e la loro dimensione internazionale.