Venerdì 3 dicembre si è tenuta la prima edizione di Smart Future Academy a Modena organizzata in collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio di Modena. Il progetto innovativo di orientamento ha coinvolto più di mille studenti delle scuole superiori, che si sono visti protagonisti di un dialogo attivo con le eccellenze del territorio modenese.

“Sebbene fosse la prima volta sul territorio modenese – afferma Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy – gli speaker hanno saputo coinvolgere sin da subito gli studenti con le loro storie e i loro consigli. I giovani studenti modenesi si sono dimostrati molto curiosi, attenti e pronti a sottoporre le proprie domande per farsi strada verso il loro futuro e non potevamo esserne più contenti”.

Tra gli interventi più apprezzati c’è quello di Cecilia Camellini, Psicologa e ex atleta paralimpica plurimedagliata nel nuoto, la quale si è raccontata senza filtri ai giovani studenti: “Per chi non vede, nuotare è come nuotare con degli occhialini totalmente scuri: senti solo rumore dell’acqua, ma ti tuffi comunque. Questo perché ci sono i nostri sensi ad accompagnarci, anche quando le cose non sono chiare, ci affidiamo ai nostri sensi, al nostro istinto e ci tuffiamo lo stesso.” Esattamente come nel nuoto è così anche nella vita: è proprio quando la strada si fa più buia e difficile, che dobbiamo buttarci, uscire dalla nostra comfort zone per raggiungere i nostri sogni.

Un altro intervento che ha riscontrato particolare successo è stato quello di Francesca Corrado, Presidente Play Res e Founder Scuola di Fallimento, che ha parlato del significato della parola “fallimento” e dell’importanza di sbagliare: “Scegliere quello che ci appassiona non è mai un errore.

Non è mai un fallimento. Con il tempo si viene ripagati”. Prosegue, poi, affermando: “Spesso facciamo errori, nel tentativo di dare il nostro meglio, ma questo non deve essere un fallimento. Dagli errori capiamo chi siamo, quali sono le nostre potenzialità, quali sono i nostri limiti, ma soprattutto capiamo quali sono le nostre opportunità di crescita”.

La Camera di Commercio di Modena si è fatta parte attiva del progetto Smart Future Academy, valorizzando le proprie competenze in materia di orientamento al lavoro, nella prospettiva di promuovere concrete opportunità di inserimento nell’attuale realtà produttiva e di crescita professionale per gli studenti degli istituti superiori. La prima edizione Smart Future Academy Modena 2021 ha visto quindi il patrocinio ed il cofinanziamento della Camera di Commercio di Modena.

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale e territoriale, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena, di Confindustria Emilia Area Centro, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Coldiretti, CNA, Confcommercio, Federalimentare, Utilitalia, Unione Nazionale Consumatori, EIEF e The Pepegas Team, Camify, Tembo per la regia tecnica e con il sostegno del Consorzio per la Tutela del Grana Padano.