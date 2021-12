Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 2, alle 6:00 di venerdì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Firenze, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio; per chi è diretto verso Milano, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna Borgo Panigale.



