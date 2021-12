E’ programmata per sabato 4 dicembre la prossima uscita di “PuliAMO Vignola”, l’iniziativa di volontariato ambientale dedicata alla cura della città. L’obiettivo è pulire in zona Tunnel, in particolare nei parchi Europa di via Cavedoni e Giardini d’Europa. Il ritrovo per tutti i partecipanti è davanti alla sede del Pedale vignolese alle ore 14.30. “Le uscite di raccolta – ricordano dall’Amministrazione – sono momenti di comunità per la comunità. L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli interessati”.



