Il termine di pagamento della Tari è posticipato a giovedì 16 dicembre. Stanno arrivando in questi giorni, a casa dei cittadini di Sassuolo, i bollettini di pagamento della Tari che indicano come data ultima giovedì 2 dicembre: l’Amministrazione Comunale ha deciso di estendere il periodo in cui è possibile effettuare il pagamento senza incorrere in sanzioni o interessi di due settimane, fino a giovedì 16 dicembre compreso.

“Un ritardo dovuto alle Poste – dichiara il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che hanno impiegato due settimane in più del tempo necessario a processare bollettini consegnati nei tempi giusti dai nostri uffici ha fatto sì che solamente in questi giorni gli avvisi di pagamento arrivassero nelle case dei sassolesi.

Per dare a tutti la possibilità di effettuare i pagamenti nei tempi giusti e senza incorrere in sanzioni, quindi, abbiamo deciso di fare slittare di due settimane la data entro la quale sarà possibile farlo senza incorrere in alcuna sanzione. Tutti, sia chi ha già ricevuto il bollettino sia chi, invece, lo riceverà in questi giorni, avranno tempo per effettuare il pagamento fino al 16 dicembre prossimo”.