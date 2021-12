La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, in collaborazione con le associazioni delle farmacie del territorio, informa che da domani, 2 dicembre, sarà possibile spostare l’appuntamento per la terza dose di vaccino contro il COVID anche nelle farmacie che svolgono funzione di CUP. Per spostare l’appuntamento, il cittadino si deve presentare con l’sms ricevuto dall’Azienda USL.

Dalla prossima settimana, inoltre, le farmacie della provincia che offrono la vaccinazione contro il COVID, potranno vaccinare con la terza dose tutti coloro che abbiano risposto “NO” alle domande della scheda anamnestica; in pratica si tratta di soggetti sani, che non hanno allergie o malattie gravi e che non abbiano avuto effetti collaterali importanti dopo le precedenti vaccinazioni contro il COVID.